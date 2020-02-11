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Обновление Android 10 спровоцировало сбои в работе смартфонов Sony

Недавнее обновление Android 10 спровоцировало сбои в работе флагманов от Sony. Пользователи Сети пожаловались на замедление разблокировки экрана и другие проблемы, которые наблюдаются у моделей линейки Xperia.

На площадке Reddit и других ресурсах пользователи смартфонов жалуются на медленную разблокировку смартфонов линейки Xperia с помощью дактилоскопического сканера. Владельцы аппаратов Xperia XZ3 и Xperia XZ2, а также более старых моделей, заметили проблемы сразу после получения обновления Android 10. Среди менее встречающихся сбоев находится неконтролируемая работа будильника, которая не налаживается даже после очистки кэша. Некоторые владельцы смартфонов производства Sony сталкиваются с внезапной перезагрузкой, медленной работой, замедлением зарядки аккумуляторов и внезапными отключениями экрана.

В некоторых случаях без ведома пользователя изменилась программа для SMS, а также зафиксированы сбои, не дающие открыть одновременно несколько приложений.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:04

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