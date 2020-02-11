В Самарской области продают коллекционный ВАЗ-2101 за 3,5 млн рублей





Выставленный на продажу автомобиль 1970 года выпуска имеет оригинальный аккумулятор, а пробег составляет 43 тыс. км. Продавец не стал скрывать, что на автомобиль установлен плафон багажного отделения и тормозной цилиндр от Fiat, кардан итальянского производства и такой же вентилятор. Особенностью машины стало то, что она принадлежит первой партии ВАЗ-2101, выпущенной 50 лет назад. На это указывает эмблема “Тольятти”, которую вешали на первую тысячу вышедших с производства авто.В наличии у продавца имеются заводские книги-инструкции с ошибками и правки к ним. За это авто намерены выручить 3,5 млн рублей.