Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова сбежала в Нью-Йорк





Каждый эфир ведущие телестройки пытаются помочь своим подопечным. Они разбираются бесконечно в их проблемах, но впоследствии сами иссякают морально. Видимо, до такого состояния дошла и Ольга Орлова, так как она улетела отдыхать, а в личном аккаунте Instagram написала, что ей срочно нужна перезагрузка. Также Орлова отметила, что лучший способ - это небольшое путешествие.Поклонники тут же принялись комментировать этот пост. Они пожелали Ольге Орловой хорошего отдыха и сказали, что Америка неплохой вариант для спонтанной поездки. Другие и вовсе заявили, что завидуют звезде из-за того, что она может себе позволить такие внезапные поездки.Стоит отметить, путешествует ведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова достаточно часто. Так, ранее она уже посетила Рим и Таиланд. В последнем она отдыхала вместе со своей коллегой и по совместительству подругой Ксенией Бородиной. Обычно со своих поездок она выкладывает фото в Сети.