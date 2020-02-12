Подмосковные врачи рассказали, как побороть «синдром менеджера»





Специалисты рассказали, что люди, которые полностью погружаются в работу и редко отдыхают, чаще всего страдают от различных заболеваний. Такое состояние человека называют «синдромом менеджера». Одной из популярных проблем со здоровьем является вегетативное расстройство. Для него характерны сонливость на протяжении дня, проблемы с ночным отдыхом, невнимательность, проблемы с памятью, чувство тревоги и многое другое. Стресс на рабочем месте приводит к мигрени, резкой потере веса, ухудшению состояния ЖКТ, об этом сообщил невролог Ринат Богданов.Для предотвращения проблем со здоровьем и состояния человеку необходимо научиться контролировать себя. Продуктивность на работе увеличивается только в том случае, если люди следят за своим отдыхом и вовремя восстанавливают свои силы. Избавиться от стресса помогут физические упражнения, а также правильный режим дня и сон не меньше 8 часов. Специалисты рекомендуют не думать о работе во время выходных. Ежедневно необходимо гулять на свежем воздухе и соблюдать правильное питание.