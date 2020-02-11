ВВС Индии обвинили Россию в переносе сроков ввода в эксплуатацию авианосца INS Vikrant





Представители индийской военной промышленности сделали заявление, в котором назвали виновников в срыве ввода в действие нового боевого корабля. С их слов, Россия не соблюдает сроки поставок комплектующих для судна. Состояние проекта испытания двигателей для IAC-1 INS Vikrant сами индийские разработчики называют «продвинутой стадией строительства». После инспектирования комиссией ЕАС в отчете было отмечено готовность к полноценной эксплуатации всех моторов, газовых турбин и дизельных генераторов авианосца «Викрант».Как сообщается, на морские испытания корабль выйдет уже летом текущего года. Уже в ближайшее время состоятся доковые тестирования, далее намечены полноценные морские испытания. Следует отметить, что на вооружение индийской армии авианосец должен был поступить еще два года назад. Выпад в адрес Российской Федерации был сделан во время отчета Кабмина Индии в национальном парламенте. Вместе с министром обороны в оглашении отчета участвовали представители предприятий, задействованных в отрасли кораблестроения.Они также подтвердили слова о задержках Россией поставок авиационной техники, а именно истребителей МиГ-29К. Стоит отметить, что совсем недавно в Индии еще продолжались испытания силовых установок еще недостроенного авианосца. Индийские компании пытаются заверить, что их вины в переносе ввода «Викранта» нет. Также вспомнили в Дели и об еще одном плане постройки авианосца INS Vishal, в создании которого примет участие уже другая страна, Великобритания.