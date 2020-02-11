Стали известны подробности о смартфоне Realme X50 Pro 5G
Стали известны новые подробности о смартфоне Realme X50 Pro 5G. По распространённым в интернете данным, устройство будет презентовано во время выставки электроники MWC-2020.
Ожидается, что новинка получит ОЗУ объёмом 12 Гб, а также ПЗУ объёмом 256 Гб. Такие параметры характерны для топовой сборки, однако модель может получить и младшие модификации с более бюджетными ценниками. Согласно новым данным, смартфон оснастят двумя слотами для подключения SIM-карт. Как ясно из названия, модуль 5G также предусмотрен инженерами бренда.
При этом стоит учитывать, что компания Realme может последовать примеру нескольких других производителей и отказаться от участия. Нельзя исключать и возможность полной отмены мероприятия.
Ожидается, что новинка получит ОЗУ объёмом 12 Гб, а также ПЗУ объёмом 256 Гб. Такие параметры характерны для топовой сборки, однако модель может получить и младшие модификации с более бюджетными ценниками. Согласно новым данным, смартфон оснастят двумя слотами для подключения SIM-карт. Как ясно из названия, модуль 5G также предусмотрен инженерами бренда.
При этом стоит учитывать, что компания Realme может последовать примеру нескольких других производителей и отказаться от участия. Нельзя исключать и возможность полной отмены мероприятия.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:36