Стали известны подробности о смартфоне Realme X50 Pro 5G





Ожидается, что новинка получит ОЗУ объёмом 12 Гб, а также ПЗУ объёмом 256 Гб. Такие параметры характерны для топовой сборки, однако модель может получить и младшие модификации с более бюджетными ценниками. Согласно новым данным, смартфон оснастят двумя слотами для подключения SIM-карт. Как ясно из названия, модуль 5G также предусмотрен инженерами бренда.При этом стоит учитывать, что компания Realme может последовать примеру нескольких других производителей и отказаться от участия. Нельзя исключать и возможность полной отмены мероприятия.