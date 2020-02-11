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Zanco выпустила самый маленький в мире камерофон Tiny T2

Компания Zanco из Великобритании выпустила самый маленький в мире камерофон. Модель Zanco Tiny T2 поддерживает сети 3G, гаджет имеет 1,0-дюймовый TFT-экран.
Zanco выпустила самый маленький в мире камерофон Tiny T2

Размеры корпуса мобильного устройства составляют 6,1×3×1,65 см, что сопоставимо с размером банковской карты или большого брелка, вес не превышает 31 грамм. В панель корпуса вмонтировали цветной дисплей разрешением 128 x 96 пикселей. Компактный девайс функционирует на основе чипсета MediaTek MT6276A, имеются 64 и 128 MБ двух видов памяти, вмонтирована камера на 0,3 Мп. Аккумулятор гаджета обладает ёмкостью 500 мА⋅ч, батарея обеспечивает автономный режим работы аппарата на протяжении семи суток. Помимо 3G устройство поддерживает 2G-сети, имеются Bluetooth 3.0, MP3 и MP4-плеер, FM-радио, установлен стандартный 3,5-мм разъём для стерео-наушников. Предусмотрен слот для microSD-карты, из коробки самый маленький в мире камерофон поставляется с комплектом заранее установленных игр.

В продаже Zanco Tiny T2 появится в апреле нынешнего года, цена новинки не превышает 130 долларов США. По предварительному заказу на интернет-ресурсе Kickstarter гаджет можно приобрести за 59 долларов.

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Добавил: Ким Герман Сегодня, 18:48

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