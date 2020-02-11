АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы неожиданные привычки, провоцирующие постоянное…
EUR 69.82 USD 63.77
Курс валют на 11.02.2020

Дочь Аллы Вербер рассказала о нестандартном таланте покойной матери

Екатерина Вербер рассказала о нестандартном таланте своей покойной матери. Дочь Аллы Вербер опубликовала ее фото в Instagram.

По словам Екатерины Вербер, ее мать умела дружить, и она всегда восхищалась этим талантом. За свою жизнь Алла Вербер обрела много друзей, приятелей и знакомых, которые ее любили, уважали и доверяли. Оказалось, что бизнес-леди умела хранить секреты, за что ее ценили. Ее дочь считает, что книга о жизни фэшн-директора ЦУМа однозначно стала бы бестселлером только благодаря той информации, которую она знала. В комментариях публика согласилась со словами Екатерины Вербер, а также выразили соболезнования в связи с ранним уходом из жизни ее родительницы.

Как известно, Алла Вербер скончалась в возрасте 61 года во время отдыха в Италии.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:56

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрономы изучили астероид Паллада, напоминающий мяч для игры в…
Волочкова рассказала, на чьи деньги была построена ее…
В Сети опубликовали видео учений расчетов ЗРК «Бук-М2» на…
Древнейшая легенда австралийских аборигенов о «создании мира» оказалась…
Дочь Пугачевой и Галкина балует отца своими…
Производитель мясных изделий объяснил причину «взрыва» колбасы в…
В Россию привезли особую версию Bentley Continental GT в одном…
Дочь Аллы Вербер рассказала о нестандартном таланте покойной…
Будущий супруг MARUV Александр Корсун при знакомстве принял певицу за девушку по…
Американский диетолог развенчала популярные мифы о здоровом питании в преклонном…
Коллеги Армена Джигарханяна из Московского драмтеатра рассказали о состоянии…
Магазины открыли прием заказов на чехлы для неанонсированного iPhone…
Софья Эрнст планирует впервые уйти в…
Инсайдер показал в Сети официальный трейлер линейки Samsung Galaxy…
Анна Хилькевич опровергла слухи о рождении младшей дочери от Влада…
В Mercedes-AMG начали принимать заказы на обновленный кроссовер…
«Меня не пригласили»: Алена Шишкова выразила сомнение на счет дружбы с Анастасией…
В России стартовали продажи бизнес-ноутбука Asus ExpertBook…
Жанна Эппле призналась, что год живет без…
Дезинфицирующие средства пагубно влияют на иммунитет…
Модель Оксана Воеводина заразилась в аэропорту неизвестным…
В Великобритании мужчина нашел дома самую ядовитую улитку в…
Алла Пугачева хочет продавать виниловые пластинки и…
В ТюмГУ предсказали утрату доверия к…
Александр Петров призналась в теплых чувствах к Стасе…
В Канаде обнаружили новый вид…
Жена сценариста «Москва слезам не верит» Людмила Кожинова рассказала о вырезанных постельных сценах в…
В РФ появится новый вид автономеров для снегоходов и…
Просмотреть все новости