Дочь Аллы Вербер рассказала о нестандартном таланте покойной матери

По словам Екатерины Вербер, ее мать умела дружить, и она всегда восхищалась этим талантом. За свою жизнь Алла Вербер обрела много друзей, приятелей и знакомых, которые ее любили, уважали и доверяли. Оказалось, что бизнес-леди умела хранить секреты, за что ее ценили. Ее дочь считает, что книга о жизни фэшн-директора ЦУМа однозначно стала бы бестселлером только благодаря той информации, которую она знала. В комментариях публика согласилась со словами Екатерины Вербер, а также выразили соболезнования в связи с ранним уходом из жизни ее родительницы.Как известно, Алла Вербер скончалась в возрасте 61 года во время отдыха в Италии.