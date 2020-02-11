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Волочкова рассказала, на чьи деньги была построена ее баня

Анастасия Волочкова рассказала о своем отдыхе после рабочих будней. Балерина призналась, на чьи деньги была построена ее баня.
Волочкова рассказала, на чьи деньги была построена ее баня

Отечественная селебрити активно ведет свои профили в соцсетях. Недавно на странице в Instagram Волочкова обнародовала снимки из парк-отеля «Ясенки», в котором она отдыхала. Среди прочих достопримечательностей экс-прима Большого театра посетила и излюбленное место релакса, баню. Здесь она, по ее признанию, отлично провела время после спектакля. Интересно, что только за неделю она выступала уже третий раз, что говорит о том, что в творческой жизни звезды балета происходит подъем. Кроме традиционной парилки звезда отлично провела время в уютном деревянном домике, выспавшись в нем на свежем воздухе.

Рассказывая о своей любви к банным комплексам, Анастасия Волочкова проговорилась о том, на чьи деньги была построена ее собственная баня. Оказалось, что уже после ее первого визита в рекреационный комплекс его владелец подарил Волочковой авторскую баню в ее доме. Причем уже тогда благодаря бизнесмену ее оформили резными деревянными деталями и фигурками, изображающими сцены из балета.

Среди опубликованных фотографий нашлось место и традиционному шпагату в бане. На нем звезда предстала в обнаженном виде с веником, которым она скромно прикрылась.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:30

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