Врачи: Шум в ушах может сигнализировать о недостатке витамина B12





Как сообщают отечественные медики, гиповитаминоз В12 зачастую сопровождается неприятным слуховым шумом и стойким ухудшением психического здоровья. Широко известно, что дефицит этого жизненно необходимого микроэлемента приводит к разрушению спинного и головного мозга, а также периферических нейронов, стимулируя развитие анемии. Стабильный уровень витамина способствует выработке ДНК, нервных связей и клеток крови, тем самым укрепляя иммунитет.Медики уточняют, что шум в ушах имеет разнообразный характер не только по ощущениям, но и по продолжительности и периодичности его появления. Подобный симптом возникает в силу низкой концентрации миелина - защитной и изоляционной оболочки, окружающей нервы. При его недостатке защита истончается, приводя к снижению качества распознавания сигналов и появлению шума. Избежать этого можно употребляя мясные и молочные продукты, рыбу, яйца и бобовые.