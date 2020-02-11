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Врачи: Шум в ушах может сигнализировать о недостатке витамина B12

Врачи говорят, что недостаток витамина B12 в организме вызывает ухудшение связи между нейронами ЦНС, что даже приводит к психическим недугам и параличу. Шум в ушах называют одним из наиболее выраженных симптомов дефицита этого вещества.

Как сообщают отечественные медики, гиповитаминоз В12 зачастую сопровождается неприятным слуховым шумом и стойким ухудшением психического здоровья. Широко известно, что дефицит этого жизненно необходимого микроэлемента приводит к разрушению спинного и головного мозга, а также периферических нейронов, стимулируя развитие анемии. Стабильный уровень витамина способствует выработке ДНК, нервных связей и клеток крови, тем самым укрепляя иммунитет.

Медики уточняют, что шум в ушах имеет разнообразный характер не только по ощущениям, но и по продолжительности и периодичности его появления. Подобный симптом возникает в силу низкой концентрации миелина - защитной и изоляционной оболочки, окружающей нервы. При его недостатке защита истончается, приводя к снижению качества распознавания сигналов и появлению шума. Избежать этого можно употребляя мясные и молочные продукты, рыбу, яйца и бобовые.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:02

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