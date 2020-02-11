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В Сети опубликовали видео учений расчетов ЗРК «Бук-М2» на Алтае

В Сети опубликовали видео военных маневров расчётов ЗРК «Бук-М2» на Бийском полигоне. Экипажи установок показали своё мастерство и отработали поставленную перед ними задачу, отразив условный авиационный удар по Алтайскому краю.
В Сети опубликовали видео учений расчетов ЗРК «Бук-М2» на Алтае

Боевые машины, которые задействовали в учениях, приписаны к 41-й армии ЦВО. В рамках названного мероприятия ракетчики отработали 10 вариантов защиты против налётов с воздуха. В маневрах участвовали около 500 военных: рядовых, сержантов и офицеров. Всего привлекли свыше 30 единиц спецтехники. Согласно сценарию, авиационные силы условного противника запланировали нанесение мощного удара по району, где дислоцируются войска ПВО на Алтае. Подразделения совершили марш-бросок в заданный район, развернули боевые системы ЗРК «Бук-М2» и замаскировали занятые позиции. Далее операторы комплексов просканировали воздушное пространство над контролируемой территорией, после чего зафиксировали цели и осуществили их захват.

Ликвидацию самолётов провели электронными пусками. Военнослужащие работали в условиях постоянного воздействия радиоэлектронных средств борьбы условного противника.

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Добавил: Ким Герман Сегодня, 18:24

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