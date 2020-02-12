Диетологи назвали 7 продуктов с коллагеном, сохраняющих молодость





Давно известно, что для сохранения здоровья необходимо употреблять здоровую пищу. Влияет рацион человека и на его старение, специалисты уверены, что употребляя 7 самых важных для сохранения молодости продуктов, можно дольше сохранить красоту. Для этого на столе всегда должна быть пища с коллагеном, овощи, фрукты, мясо, рыба и другие продукты питания.Специалисты в области медицины считают коллаген настоящим «клеем» для клеток человеческого организма. Так, мясной, а особенно костный бульон содержит биоактивную форму белка, употребление говяжьего бульона, в котором много коллагена I типа, оздоровит кожу, а куриный или из индейки, богатый коллагеном II типа, поддерживает суставы. Есть чистый коллаген и в яичных желтках, а в лососе вместе с ним присутствует цинк и омега-3, способствующие синтезу коллагена и увлажняющие кожу изнутри.В овощах, фруктах и зелени есть помимо хлорофилла, увеличивающего количество проколлагена, антиоксиданты, защищающие кожные покровы от солнца. В цитрусах, а также ягодах (малине, ежевике, клубнике и клюкве) есть, помимо витамина C, вещества, выводящие токсины. Помогают сохранить молодость и тыквенные семечки, содержащийся в них цинк замедляет белковый распад. Также обязательно нужно вести активный образ жизни, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.