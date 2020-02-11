В Россию привезли особую версию Bentley Continental GT в одном экземпляре
Компания Bentley привезла в Россию особую версию кабриолета модели Continental GT. Всего выпустят 100 экземпляров, созданных специалистами британского ателье персонализации Mulliner.
Эксклюзивную модификацию автомобиля выпустили в честь Blower 1929 производственного года, когда болид названной модели выступил в гонках и имел первый стартовый номер. Машина в новой версии получила логотип, оформленный с использованием золотого покрытия на 18 карат, имеется поворотный экран с фрагментом поршня спорткара, который участвовал в гонках. Кабриолет окрашен в тот же цвет, что и оригинал, решётки радиатора обеих машин имеют чёрный матовый тон, диски колёс стилизованы под болид 1929 года выпуска, размеры колёсной базы практически совпадают. Под капотом новой модели расположен 6,0-литровый V-образный 12-цилиндровый мотор мощностью 635 л. с. До контрольных 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,8 с, предельная скорость достигает 333 км/ч.
Индивидуализированной особенностью спорткара является мягкая складная крыша, убирающаяся в специальный отсек. Экземпляр, которые доставили в российскую столицу из Великобритании, находится в официальном дилерском центре «Bentley Москва», о стоимости особой версии Continental GT 2020 не сообщается.
Эксклюзивную модификацию автомобиля выпустили в честь Blower 1929 производственного года, когда болид названной модели выступил в гонках и имел первый стартовый номер. Машина в новой версии получила логотип, оформленный с использованием золотого покрытия на 18 карат, имеется поворотный экран с фрагментом поршня спорткара, который участвовал в гонках. Кабриолет окрашен в тот же цвет, что и оригинал, решётки радиатора обеих машин имеют чёрный матовый тон, диски колёс стилизованы под болид 1929 года выпуска, размеры колёсной базы практически совпадают. Под капотом новой модели расположен 6,0-литровый V-образный 12-цилиндровый мотор мощностью 635 л. с. До контрольных 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,8 с, предельная скорость достигает 333 км/ч.
Индивидуализированной особенностью спорткара является мягкая складная крыша, убирающаяся в специальный отсек. Экземпляр, которые доставили в российскую столицу из Великобритании, находится в официальном дилерском центре «Bentley Москва», о стоимости особой версии Continental GT 2020 не сообщается.
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 18:01