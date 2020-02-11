Американский диетолог развенчала популярные мифы о здоровом питании в преклонном возрасте





Специалист по питанию обратила особое внимание на устоявшийся запрет молочных продуктов для регулярного употребления пожилыми людьми. Кэтлин Джонсон объяснила, что действительно, в зрелом возрасте лактоза может хуже усваиваться организмом или даже вызвать ее непереносимость, однако если мужчина или женщина не чувствует дискомфорта и болей в животе, расстройства желудочно-кишечного тракта или других неприятных симптомов, то не стоит исключать полезный продукт из своего привычного питания.Далее диетолог развенчала миф о том, что кальций можно получать только из кисломолочного творога и сыров. По словам эксперта, это не так, и чтобы предотвратить хрупкость костей и появление остеопороза, будет достаточно добавить в меню лосось, сардины и шпинат. Каждый из этих продуктов содержит от 100 до 400 мг витамина Д3. Такого количества будет достаточно, чтобы восполнить суточную норму в 1300 мг.В заключение Кэтлин Джонсон заявила, что исключение насыщенных жиров и углеводов из питания в пожилом возрасте также является заблуждением. Это объясняется тем, что омега-3 в рыбе и орехах способствуют лучшему усвоению витаминов, а быстрые углеводы крайне необходимы для поддержания нормального веса.