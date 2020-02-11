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Американский диетолог развенчала популярные мифы о здоровом питании в преклонном возрасте

Диетолог Кэтлин Джонсон из центра исследований Медицинского факультета университета Джонса Хопкинса в Балтиморе развенчала популярные мифы о здоровом питании в преклонном возрасте. Прежде всего, она опровергла теорию о вреде молока в рационе.
Американский диетолог развенчала популярные мифы о здоровом питании в преклонном возрасте

Специалист по питанию обратила особое внимание на устоявшийся запрет молочных продуктов для регулярного употребления пожилыми людьми. Кэтлин Джонсон объяснила, что действительно, в зрелом возрасте лактоза может хуже усваиваться организмом или даже вызвать ее непереносимость, однако если мужчина или женщина не чувствует дискомфорта и болей в животе, расстройства желудочно-кишечного тракта или других неприятных симптомов, то не стоит исключать полезный продукт из своего привычного питания.

Далее диетолог развенчала миф о том, что кальций можно получать только из кисломолочного творога и сыров. По словам эксперта, это не так, и чтобы предотвратить хрупкость костей и появление остеопороза, будет достаточно добавить в меню лосось, сардины и шпинат. Каждый из этих продуктов содержит от 100 до 400 мг витамина Д3. Такого количества будет достаточно, чтобы восполнить суточную норму в 1300 мг.

В заключение Кэтлин Джонсон заявила, что исключение насыщенных жиров и углеводов из питания в пожилом возрасте также является заблуждением. Это объясняется тем, что омега-3 в рыбе и орехах способствуют лучшему усвоению витаминов, а быстрые углеводы крайне необходимы для поддержания нормального веса.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:49

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