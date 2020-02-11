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Инсайдер показал в Сети официальный трейлер линейки Samsung Galaxy S20

На сегодня, 11 февраля 2020 года, запланирована презентация линейки Samsung Galaxy S20. Однако задолго до официального представления флагманских моделей инсайдеры показали их в Сети.

Южнокорейский IT-гигант в этот раз подготовил сразу три устройства линейки, соответственно Galaxy S20 и смартфоны с индексом S20+ S20 Ultra. Далее компания намерена пополнить модельный ряд еще одной новинкой раскладного устройства Samsung Galaxy Z Flip. Как полагают эксперты, скорее всего, продемонстрированный в интернете видеоклип является официальным и рассчитан на демонстрацию именно во время презентации.

В ролике видно, что новинки получат панели серого, голубого и розового цвета. В кадре видно, что прямоугольный с закругленными краями модуль фото-видеокамер в устройстве будет немного выступать из корпуса. Другие подробности пока не раскрываются, о них можно будет узнать уже из презентации.

Сами представители компании пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию, мероприятие, на котором покажут новые аппараты, начнется только в 22:00 по московскому времени. Кроме анонса раскладушки специалисты Samsung также заявят о подготовке к выходу беспроводных наушников Galaxy Buds+.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 17:25

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