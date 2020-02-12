Медики: Мобильные приложения для поиска рака являются неэффективными





Врачи призывают пользователей Сети не прислушиваться к результатам мобильных приложений, которые зачастую ошибочно диагностируют рак. В частности, учеными из университетов Бирмингема и Ноттингема было проведено исследование, включавшее в себя изучение программ, сканирующих кожу на предмет наличия меланомы или иных онкологических недугов. Медики пришли к выводу, что подобное ПО "не обеспечивает адекватной защиты и диагностики опухолей".Результаты показали, что два популярных приложения испытывали трудности с определением онкологий. В первом случае программа вообще не распознала меланому в 15 родинках, из которых лишь 5 несли угрозу для жизни пациента. Вторая разработка просканировала 108 фотографий пигментированных образований. Из них 35 были раковыми или предраковыми. Приложение не ошиблось в 88% случаев, пропустив 12% опухолей, при этом отнеся 21% нормальных родинок к злокачественным.