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Медики: Мобильные приложения для поиска рака являются неэффективными

Мобильные приложения для поиска рака набирают все большую популярность, но теперь появились сведения об их неэффективности. Британские медики сообщили, что две наиболее известные "диагностические" программы упускают каждый восьмой случай онкологии.
Медики: Мобильные приложения для поиска рака являются неэффективными

Врачи призывают пользователей Сети не прислушиваться к результатам мобильных приложений, которые зачастую ошибочно диагностируют рак. В частности, учеными из университетов Бирмингема и Ноттингема было проведено исследование, включавшее в себя изучение программ, сканирующих кожу на предмет наличия меланомы или иных онкологических недугов. Медики пришли к выводу, что подобное ПО "не обеспечивает адекватной защиты и диагностики опухолей".

Результаты показали, что два популярных приложения испытывали трудности с определением онкологий. В первом случае программа вообще не распознала меланому в 15 родинках, из которых лишь 5 несли угрозу для жизни пациента. Вторая разработка просканировала 108 фотографий пигментированных образований. Из них 35 были раковыми или предраковыми. Приложение не ошиблось в 88% случаев, пропустив 12% опухолей, при этом отнеся 21% нормальных родинок к злокачественным.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 02:04

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