Модель Оксана Воеводина заразилась в аэропорту неизвестным вирусом

Модель рассказала своим фолловерам о том, как прошел первый перелет ее ребенка. Врачи запрещали Оксана Воеводиной брать с собой Леона, но она к их мнению не прислушалась. Для сына все прошло отлично, он пытался все потрогать в самолете и попробовать на вкус, облизывая все от иллюминаторов до ручек. Молодая мать очень нервничала по этому поводу и старалась обработать видимые поверхности антисептиком. Оксана Воеводина была напугана коронавирусом, о котором каждый день говорят буквально все жители планеты. В результате случилось то, чего она боялась. Через пару дней после перелета бывшая супруга Мухаммада Фариса пожаловалась на повышение температуры тела. Модель не знает, что это за вирус, но убеждена, что привезла его из аэропорта. Ранее у нее выявили отек мозга и грыжу. После родов жительнице Таганрога пришлось побегать по врачам, чтобы восстановить свое здоровье.Экс-король Малайзии бросил жену, когда у нее был второй триместр беременности. Как утверждает Мухаммад Фарис, Леон абсолютно на него не похож. Он не помогает ребенку, поэтому модель вынуждена заниматься несколькими проектами одновременно, чтобы обеспечить себя и малыша.