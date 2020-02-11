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В Великобритании мужчина нашел дома самую ядовитую улитку в мире

В Великобритании мужчина обнаружил в аквариуме улитку-конус, которая считается одним из наиболее ядовитых в мире морских существ. Данное животное не принимали в местных зоопарках и центрах работы с подводными представителями фауны.

Уэсли Треворс из города Слау приобрел шестилетнему сыну рыбку-клоуна, которая похожа на персонажа мультфильма “В поисках Немо”. Спустя пару месяцев аквариум пополнился неизвестным существом, которое он запечатлел на фото и показал снимок на форуме. Пользователи Сети сразу идентифицировали его как улитку-конус, одного из опасных ядовитых морских жителей. Британец предположил, что она могла попасть в к нему вместе с креветкой, которую он не так давно подселил к рыбкам.

Несколько зоопарков и центров, где содержат морских животных, отказались принимать улитку к себе. Лишь после того, как на помощь гражданину пришли сотрудники The Sun, ее согласились перевезти в Лондонский аквариум. Согласно статистике, от яда улитки-конуса погибает больше людей на тихоокеанском побережье, чем от нападения акул.

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В мире
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:38

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