В Великобритании мужчина нашел дома самую ядовитую улитку в мире





Уэсли Треворс из города Слау приобрел шестилетнему сыну рыбку-клоуна, которая похожа на персонажа мультфильма “В поисках Немо”. Спустя пару месяцев аквариум пополнился неизвестным существом, которое он запечатлел на фото и показал снимок на форуме. Пользователи Сети сразу идентифицировали его как улитку-конус, одного из опасных ядовитых морских жителей. Британец предположил, что она могла попасть в к нему вместе с креветкой, которую он не так давно подселил к рыбкам.Несколько зоопарков и центров, где содержат морских животных, отказались принимать улитку к себе. Лишь после того, как на помощь гражданину пришли сотрудники The Sun, ее согласились перевезти в Лондонский аквариум. Согласно статистике, от яда улитки-конуса погибает больше людей на тихоокеанском побережье, чем от нападения акул.