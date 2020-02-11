В Mercedes-AMG начали принимать заказы на обновленный кроссовер GLA





В скором времени российские автолюбители смогут приобрести новейший компактный SUV Mercedes GLA за 36,3 тысяч евро, что составляет приблизительно 2,53 млн рублей. Первые экземпляры попадут в распоряжение дилеров весной текущего года, которые будут предлагать немецкий внедорожник с тремя бензиновыми вариантами силовых установок и четырьмя дизельными версиями двигателей. Представители компании сообщили, что подключаемая гибридная комплектация станет доступной немного позже.Стоит отметить, что официальный дебют Mercedes GLA нового поколения состоялся еще в декабре 2019 года. Основными отличиями с точки зрения дизайна стал завышенный кузов, который также сократили по длине по сравнению с предшественником. Что касается стандартного укомплектования, то она включает в себя 1,3-литровый турбированный мотор V4 мощностью 163 л. с., который достался модели от нового A-Class. В паре с двигателем функционирует роботизированная КПП 7G-DCT с двойным сцеплением.