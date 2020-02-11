АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы неожиданные привычки, провоцирующие постоянное…
EUR 69.82 USD 63.77
Курс валют на 11.02.2020

В Mercedes-AMG начали принимать заказы на обновленный кроссовер GLA

Представители Mercedes-AMG сообщают о начале приема заказов на SUV GLA. Обновленный кроссовер от немецкого концерна должен появится в автосалонах весной 2020 года.

В скором времени российские автолюбители смогут приобрести новейший компактный SUV Mercedes GLA за 36,3 тысяч евро, что составляет приблизительно 2,53 млн рублей. Первые экземпляры попадут в распоряжение дилеров весной текущего года, которые будут предлагать немецкий внедорожник с тремя бензиновыми вариантами силовых установок и четырьмя дизельными версиями двигателей. Представители компании сообщили, что подключаемая гибридная комплектация станет доступной немного позже.

Стоит отметить, что официальный дебют Mercedes GLA нового поколения состоялся еще в декабре 2019 года. Основными отличиями с точки зрения дизайна стал завышенный кузов, который также сократили по длине по сравнению с предшественником. Что касается стандартного укомплектования, то она включает в себя 1,3-литровый турбированный мотор V4 мощностью 163 л. с., который достался модели от нового A-Class. В паре с двигателем функционирует роботизированная КПП 7G-DCT с двойным сцеплением.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрономы изучили астероид Паллада, напоминающий мяч для игры в…
Волочкова рассказала, на чьи деньги была построена ее…
В Сети опубликовали видео учений расчетов ЗРК «Бук-М2» на…
Древнейшая легенда австралийских аборигенов о «создании мира» оказалась…
Дочь Пугачевой и Галкина балует отца своими…
Производитель мясных изделий объяснил причину «взрыва» колбасы в…
В Россию привезли особую версию Bentley Continental GT в одном…
Дочь Аллы Вербер рассказала о нестандартном таланте покойной…
Будущий супруг MARUV Александр Корсун при знакомстве принял певицу за девушку по…
Американский диетолог развенчала популярные мифы о здоровом питании в преклонном…
Коллеги Армена Джигарханяна из Московского драмтеатра рассказали о состоянии…
Магазины открыли прием заказов на чехлы для неанонсированного iPhone…
Софья Эрнст планирует впервые уйти в…
Инсайдер показал в Сети официальный трейлер линейки Samsung Galaxy…
Анна Хилькевич опровергла слухи о рождении младшей дочери от Влада…
В Mercedes-AMG начали принимать заказы на обновленный кроссовер…
«Меня не пригласили»: Алена Шишкова выразила сомнение на счет дружбы с Анастасией…
В России стартовали продажи бизнес-ноутбука Asus ExpertBook…
Жанна Эппле призналась, что год живет без…
Дезинфицирующие средства пагубно влияют на иммунитет…
Модель Оксана Воеводина заразилась в аэропорту неизвестным…
В Великобритании мужчина нашел дома самую ядовитую улитку в…
Алла Пугачева хочет продавать виниловые пластинки и…
В ТюмГУ предсказали утрату доверия к…
Александр Петров призналась в теплых чувствах к Стасе…
В Канаде обнаружили новый вид…
Жена сценариста «Москва слезам не верит» Людмила Кожинова рассказала о вырезанных постельных сценах в…
В РФ появится новый вид автономеров для снегоходов и…
Просмотреть все новости