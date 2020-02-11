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В России стартовали продажи бизнес-ноутбука Asus ExpertBook B9

Совсем недавно корпорация Asus сообщила о старте продаж ExpertBook B9. Новый бизнес-ноутбук способен в течение 24-х часов работать без подключения к сети питания.

Девайс можно зарядить до 60% лишь за 39 минут благодаря встроенной в него поддержке ускоренной зарядки. Бизнес-ноутбук от Asus функционирует на базе процессора Intel Core i7-10510 и имеет 8/16 Гб встроенной памяти. Разработчики установили в модель 2-ячеечную батарею на 33 Вт и аккумулятор на 66 Вт, благодаря которым ExpertBook B9 сутки работает в автономном режиме. Новинка весит рекордно мало - 870 г, а дисплей занимает 94% площади монитора.

Продукт защищен от падений и ударов по военному стандарту MIL-STD-810G. Кроме этого, он оборудован криптопроцессором TPM 2.0 для защиты конфиденциальной информации и ИК-камерой для распознавания лица.

Сейчас девайс можно заказать на официальных сайтах. Начальная стоимость ExpertBook в России - 98,9 тысячи рублей.

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Технологии / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:00

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