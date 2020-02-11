В РФ появится новый вид автономеров для снегоходов и мотоциклов





Сотрудники Научного центра безопасности дорожного движения ведомства подготовили документацию, согласно которой собственники вездеходов и снегоходов могут получить новые однострочные автономера, размер которых будет 180х105 мм. Регистрация данных транспортных средств осуществляется в Гостехнадзоре. Мотоциклисты, в свою очередь, могут использовать как большие, так и маленькие таблички. Ранее в МВД хотели оставить за мотоциклами право иметь только небольшие номера.Также сообщается, что таблички, которые имеют нестандартные крепления под авто производства США и Японии, выдавать будут только аккредитованные фирмы. Такие автомобильные номера в ГИДББ получить россияне не смогут.В изменениях в ГОСТе указано, что изменятся и правила по нанесению лазерной гравировки на автознаки. На данный момент она размещается на обратной стороне таблички и состоит из 12 цифр или букв. Согласно поправкам, гравировка будет носить добровольный характер, а также не будет обязательного количества символов.