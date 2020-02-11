Жена сценариста «Москва слезам не верит» Людмила Кожинова рассказала о вырезанных постельных сценах в фильме





В интервью супруга Валентина Черных сообщила, что сцены приходилось делать короткими, а также избегать оголенных ног актеров. Это делалось для того, чтобы фильм не терял своей скромности. Каждую из сцен утверждал сам директор студии. Кожинова подметила, что делал он это очень строго. На съемочной площадке часто происходили ссоры из-за данной сцены, в которой принимали участие Вера Алентова и Алексей Баталов.На экранах телезрителей фильм появился ровно 40 лет назад. Кинолента быстро набрала популярности и даже получила «Оскар».