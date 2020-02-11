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Ученые обнаружили астероид-рекордсмен с феноменальной орбитальной траекторией

Американские ученые из Калифорнийского технологического института совместно с исследователями из астрономической обсерватории обнаружили Маунт-Паломар астероид-рекордсмен по соотношению габаритов и скорости. Специалисты отметили, что данный космический объект имеет феноменальную орбитальную траекторию, которая позволяет ему максимально приблизиться к Солнцу.
Ученые обнаружили астероид-рекордсмен с феноменальной орбитальной траекторией

Во время проведения тестового запуска и сбора информации с помощью нового телескопа ZTF астрономам удалось зафиксировать показатели ранее не изученного астероида 2019 LF6. Согласно материалам, длина объекта составляет более одного километра, а его орбитальный год - всего 151 день. Такое соотношение дает полное право называть его рекордсменом.

Кроме общих характеристик астрономам удалось проследить траекторию движения космического тела. Как выяснилось, 2019 LF6 обладает широким диапазоном перемещения в пространстве и способен сократить расстояние к Солнцу до минимальных нескольких сотен тысяч километров. Такой результат превышает все возможности других космических объектов, в том числе и Меркурия, в период его максимального сближения с горящей звездой.

Ученые сообщают, что обнаруженный астероид обладает рядом других необычных особенностей, которые они намерены изучать продолжая модульные тесты в космосе.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:48

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