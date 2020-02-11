Ученые обнаружили астероид-рекордсмен с феноменальной орбитальной траекторией





Во время проведения тестового запуска и сбора информации с помощью нового телескопа ZTF астрономам удалось зафиксировать показатели ранее не изученного астероида 2019 LF6. Согласно материалам, длина объекта составляет более одного километра, а его орбитальный год - всего 151 день. Такое соотношение дает полное право называть его рекордсменом.Кроме общих характеристик астрономам удалось проследить траекторию движения космического тела. Как выяснилось, 2019 LF6 обладает широким диапазоном перемещения в пространстве и способен сократить расстояние к Солнцу до минимальных нескольких сотен тысяч километров. Такой результат превышает все возможности других космических объектов, в том числе и Меркурия, в период его максимального сближения с горящей звездой.Ученые сообщают, что обнаруженный астероид обладает рядом других необычных особенностей, которые они намерены изучать продолжая модульные тесты в космосе.