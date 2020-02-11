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В России отзывают 332 автомобиля Renault Logan и Sandero

332 автомобиля марок Renault Logan и Sandero в России отправят на ремонт из-за заводской ошибки. По словам производителя, причина отзыва состоит в дефекте передней подвески, которая не соответствует техническим стандартам.

Представители бренда Renault призывают своих клиентов, которые недавно приобрели обновленные модели Logan и Sandero, отправить их в фирменные сервисы для избавления от заводского дефекта. В пресс-службе концерна говорят, что отзывная кампания затронет 332 автомобиля вышеназванных марок, которые были реализованы с марта по май 2019 года. По предварительной информации, причиной подобных мер является нарушение производственного процесса в момент установки и сварки подрамника.

В ближайшее время компания оповестит всех владельцев о необходимости осмотра и ремонта в случае выявления заводской ошибки. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» предложит автомобилистам бесплатно проверить наличие 16 сварных швов на передней подвеске и заменить подрамник на новый. Проверить, попала ли та или иная машина в список затронутых, можно на официальном сайте официальном сайте Росстандарта, который предоставит VIN-номера.

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Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:09

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