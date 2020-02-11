В России отзывают 332 автомобиля Renault Logan и Sandero





Представители бренда Renault призывают своих клиентов, которые недавно приобрели обновленные модели Logan и Sandero, отправить их в фирменные сервисы для избавления от заводского дефекта. В пресс-службе концерна говорят, что отзывная кампания затронет 332 автомобиля вышеназванных марок, которые были реализованы с марта по май 2019 года. По предварительной информации, причиной подобных мер является нарушение производственного процесса в момент установки и сварки подрамника.В ближайшее время компания оповестит всех владельцев о необходимости осмотра и ремонта в случае выявления заводской ошибки. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» предложит автомобилистам бесплатно проверить наличие 16 сварных швов на передней подвеске и заменить подрамник на новый. Проверить, попала ли та или иная машина в список затронутых, можно на официальном сайте официальном сайте Росстандарта, который предоставит VIN-номера.