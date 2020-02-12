АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы неожиданные привычки, провоцирующие постоянное…
EUR 69.77 USD 63.95
Курс валют на 12.02.2020

Отмечается праздник Трех Святых: Что нельзя делать в этот день

Праздник Трех Святых отмечается 12 февраля, он также называется Собором Трех Святителей, официально завершивших догмат о Святой Троице. Эксперты напомнили о традициях и рассказали, что запрещается делать в этот день.

В церковном календаре Трехсвятие считают праздником в честь трех главных мировых учителей, а именно Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. В народе 12 февраля именуют звериным праздником, поскольку в эту дату обычно среди животных начинаются активные брачные игры. В указанный день имеется традиция готовить блюда из свежей дичи и птицы, а за столом гости обычно рассказывали охотничьи байки. Запрещается в праздник Трех Святых проводить время за пряжей и работать на земле.

Согласно приметам, громкий крик ворон под домом и их попытки скрыться под крышей может указывать на скорую вьюгу. Видимые на снегу следы полевых мышей говорят о потеплении, но вой волков предсказывает похолодание. Если диких животных можно заметить вблизи поселений человека, то это может быть предвестником затяжных морозов.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отмечается праздник Трех Святых: Что нельзя делать в этот…
Ирина Пегова в эффектном платье снялась в клипе Леонида…
Автоэксперты назвали способы устранения запотевания стекол в салоне…
Microsoft выпустила обновление для приложений Word, Excel и PowerPoint на…
Рита Дакота назвала причину решения сделать липосакцию после…
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест, чтобы опровергнуть клевету фанатки об…
Звезда «Дом-2» Саша Шева: «Мы с Шароваровым встретились, выпили, поплакали и поняли, что не можем друг без…
Обновление Android 10 спровоцировало сбои в работе смартфонов…
Анна Седокова озадачила своих фанатов опубликованным фото с большим…
Больная раком Александра Яковлева показала себя без волос после…
Эксперты составили карту «захвата» множества стран коронавирусом в течение 3-х…
Любовь Успенская не верит в примирение с дочерью Татьяной Плаксиной: «Она сожгла все…
В Самарской области продают коллекционный ВАЗ-2101 за 3,5 млн…
Участник «Дом-2» Дима Тузов: «В отношениях с Кадони у Шаповал выросла…
Психолог Маргарита Любимова: "Черно и Оганесян обязательно…
Отмечающая 42-летие Ирина Муромцева пережила 2 брака и роман с женатым…
Названы самые недооцененные места для…
Сын Армена Джигарханяна сравнил возлюбленную Ольгу Казаченко с ядовитым…
Гоген Солнцев: "За слова об абортах Алене Водонаевой следует "провести по губам тюремной…
Врач-косметолог объяснила, почему знаменитости массово избавляются от грудных…
Адвокат Алёны Водонаевой Екатерина Гордон прокомментировала ситуацию с судебными…
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова сбежала в…
Археологи обнаружили в испанской пещере окаменелости людей, ставших жертвами массового…
Константина Богомолова заподозрили в романе с Ириной…
В Китае продажи смартфона Xiaomi Mi 10 стартовали до…
Нино Нинидзе поделилась интимным фото с Максимом…
Уролог рассказал, когда мужчинам нужно срочно обращаться к…
Экс-стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс назвал возлюбленную Евгения Петросяна Татьяну Брухунову…
Просмотреть все новости