Отмечается праздник Трех Святых: Что нельзя делать в этот день





В церковном календаре Трехсвятие считают праздником в честь трех главных мировых учителей, а именно Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. В народе 12 февраля именуют звериным праздником, поскольку в эту дату обычно среди животных начинаются активные брачные игры. В указанный день имеется традиция готовить блюда из свежей дичи и птицы, а за столом гости обычно рассказывали охотничьи байки. Запрещается в праздник Трех Святых проводить время за пряжей и работать на земле.Согласно приметам, громкий крик ворон под домом и их попытки скрыться под крышей может указывать на скорую вьюгу. Видимые на снегу следы полевых мышей говорят о потеплении, но вой волков предсказывает похолодание. Если диких животных можно заметить вблизи поселений человека, то это может быть предвестником затяжных морозов.