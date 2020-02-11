Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова сделала новую прическу и рассорила фанатов

Напомним, немного ранее Ольга Бузова под своим постом написала о том, что нашла время и посетила стилиста. Она сделала себе новую прическу. У своих подписчиков она спросила, как им ее новый образ. Сама Бузова отметила, что ей нравится, так как она стала выглядеть свежо и натурально.Однако пользователи Сети после этой публикации рассорились. Их мнение разделилось. Одни утверждали, что ведущей шоу «Дом-2» Ольге Бузовой очень идет каре, а другие, что ей лучше быть блондинкой с роскошными локонами.Среди пользователей социальных сетей нашлись и те, кто написал, что раньше волосы Бузовой были лучше, а сейчас им их жалко. Некоторым и вовсе показалось, что звезда в новом образе какая-то неестественная.