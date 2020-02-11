Ученые: Смартфоны могут вызывать рак щитовидной железы





В соответствующем исследовании приняли участие 900 добровольцев, которые имеют генетическую предрасположенность к онкологии вышеназванного органа. Ученые провели анкетирование участников, а также наблюдали за ними. После этого было обнаружено, что слишком частое применение смартфона по статистике в 2 раза повышает опасность рака щитовидной железы.За счет большого отклонения можно сделать вывод, что электромагнитное излучение от различных девайсов плохо влияет на организм. Кроме этого, научные сотрудники назвали основные признаки появление рака щитовидной железы, выделив постоянный кашель, затрудненное дыхание, резкую потерю веса и охриплость голоса.