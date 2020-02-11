Псевдороман с ведущей «Дом-2» Ольгой Бузовой и случайные связи: Почему одинок Тимур Батрутдинов





11 февраля Тимуру Батрутдинову исполняется 42 года, а место на его сердце все еще вакантно. Пока ему так и не удалось найти свою вторую половинку. Резиденту Comedy Club не помогло участие ни в проекте «Холостяк», ни в «План Б».На протяжении длительного периода личная жизнь Тимура была покрыта тайной. Все только гадали, почему он популярен, но все еще одинок. Оказывается, Батрутдинов пережил целую массу неудач на любовном фронте. В студенческие годы он встречался с Тамарой Ароновой, он даже был знаком с ее родителями, но в итоге так и не женился.В 2015 ,видимо совсем отчаявшись, Тимур Батрутдинов принял участие в проекте «Холостяк». Там в конце шоу он выбрал Дарью Канануху, но впоследствии пара распалась. Когда же в эфире ТНТ появился проект «План Б», то большинство заговорили о том, что идеальной парой для Тимура могла бы стать Ольга Бузовая. Однако герои утверждали, что дружат уже более 15 лет и между ними ничего быть по этой причине и не может. Хотя в СМИ только и писали об их якобы романе. Позже выяснилось, у Ольги Бузовой роман с Давидом Манукяном.Елизавета Аниховская, которая в шоу «План Б» была близка к месту победительницы, впоследствии заявляла, что у Тимура нет конкретики, поэтому если бы он сделал ей предложение, то она бы отказалась. Она отметила, что ей нужен мужчина, который не будет нервничать по-любому поводу. Возможно, Батрутдинов до сих пор одинок, потому что пережил много разочарований в женщинах.