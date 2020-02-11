Псевдороман с ведущей «Дом-2» Ольгой Бузовой и случайные связи: Почему одинок Тимур Батрутдинов
Звезда Comedy Club Тимур Батрутдинов свою карьеру начинал в КВН и сумел добиться оглушительного успеха. Однако несмотря на свою популярность, он все еще одинок и является одним из самых завидных женихов. К слову, ранее Тимуру Батрутдинову приписывали роман с ведущей проекта «Дом-2» Ольгой Бузовой.
11 февраля Тимуру Батрутдинову исполняется 42 года, а место на его сердце все еще вакантно. Пока ему так и не удалось найти свою вторую половинку. Резиденту Comedy Club не помогло участие ни в проекте «Холостяк», ни в «План Б».
На протяжении длительного периода личная жизнь Тимура была покрыта тайной. Все только гадали, почему он популярен, но все еще одинок. Оказывается, Батрутдинов пережил целую массу неудач на любовном фронте. В студенческие годы он встречался с Тамарой Ароновой, он даже был знаком с ее родителями, но в итоге так и не женился.
В 2015 ,видимо совсем отчаявшись, Тимур Батрутдинов принял участие в проекте «Холостяк». Там в конце шоу он выбрал Дарью Канануху, но впоследствии пара распалась. Когда же в эфире ТНТ появился проект «План Б», то большинство заговорили о том, что идеальной парой для Тимура могла бы стать Ольга Бузовая. Однако герои утверждали, что дружат уже более 15 лет и между ними ничего быть по этой причине и не может. Хотя в СМИ только и писали об их якобы романе. Позже выяснилось, у Ольги Бузовой роман с Давидом Манукяном.
Елизавета Аниховская, которая в шоу «План Б» была близка к месту победительницы, впоследствии заявляла, что у Тимура нет конкретики, поэтому если бы он сделал ей предложение, то она бы отказалась. Она отметила, что ей нужен мужчина, который не будет нервничать по-любому поводу. Возможно, Батрутдинов до сих пор одинок, потому что пережил много разочарований в женщинах.
11 февраля Тимуру Батрутдинову исполняется 42 года, а место на его сердце все еще вакантно. Пока ему так и не удалось найти свою вторую половинку. Резиденту Comedy Club не помогло участие ни в проекте «Холостяк», ни в «План Б».
На протяжении длительного периода личная жизнь Тимура была покрыта тайной. Все только гадали, почему он популярен, но все еще одинок. Оказывается, Батрутдинов пережил целую массу неудач на любовном фронте. В студенческие годы он встречался с Тамарой Ароновой, он даже был знаком с ее родителями, но в итоге так и не женился.
В 2015 ,видимо совсем отчаявшись, Тимур Батрутдинов принял участие в проекте «Холостяк». Там в конце шоу он выбрал Дарью Канануху, но впоследствии пара распалась. Когда же в эфире ТНТ появился проект «План Б», то большинство заговорили о том, что идеальной парой для Тимура могла бы стать Ольга Бузовая. Однако герои утверждали, что дружат уже более 15 лет и между ними ничего быть по этой причине и не может. Хотя в СМИ только и писали об их якобы романе. Позже выяснилось, у Ольги Бузовой роман с Давидом Манукяном.
Елизавета Аниховская, которая в шоу «План Б» была близка к месту победительницы, впоследствии заявляла, что у Тимура нет конкретики, поэтому если бы он сделал ей предложение, то она бы отказалась. Она отметила, что ей нужен мужчина, который не будет нервничать по-любому поводу. Возможно, Батрутдинов до сих пор одинок, потому что пережил много разочарований в женщинах.