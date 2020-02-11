В России пенсионерам повысили доплату за возраст на 400 рублей





Согласно официальной информации, выплаты для достигших необходимого возраста граждан России начиная 2020 года превысят сумму в 5,3 тысячи рублей. При этом размер доплаты ограничивается 400 рублями, что подтвердили в ПФР страны. Уточняется, что назначаться повышенная пенсия при соблюдении всех условий должна в автоматическом порядке.Одним из обязательных требований является наличие у гражданина страховой пенсии, выплачиваемой ему по старости.