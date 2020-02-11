В России пенсионерам повысили доплату за возраст на 400 рублей
Российские пенсионеры будут получать повышенную пенсию за возраст, которая увеличилась на 400 рублей. Соответствующая мера нацелена на граждан, чей возраст составляет не менее 80 лет.
Согласно официальной информации, выплаты для достигших необходимого возраста граждан России начиная 2020 года превысят сумму в 5,3 тысячи рублей. При этом размер доплаты ограничивается 400 рублями, что подтвердили в ПФР страны. Уточняется, что назначаться повышенная пенсия при соблюдении всех условий должна в автоматическом порядке.
Одним из обязательных требований является наличие у гражданина страховой пенсии, выплачиваемой ему по старости.
Согласно официальной информации, выплаты для достигших необходимого возраста граждан России начиная 2020 года превысят сумму в 5,3 тысячи рублей. При этом размер доплаты ограничивается 400 рублями, что подтвердили в ПФР страны. Уточняется, что назначаться повышенная пенсия при соблюдении всех условий должна в автоматическом порядке.
Одним из обязательных требований является наличие у гражданина страховой пенсии, выплачиваемой ему по старости.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:26