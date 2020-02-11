В Минтруде рассказали, почему отсутствует индексация пенсий работающих пенсионеров
На данный момент в России отсутствует закон, предусматривающий индексацию пенсий работающим пенсионерам. Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что повышенные выплаты пожилые сограждане получат лишь после увольнения.
Во время заседании комитета Совета Федерации по социальной политике глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в действующем законодательстве не предусмотрена индексация выплат пенсионерам, которые продолжают работать. В период их деятельности государством лишь начисляется соответствующий страховой коэффициент, который позволит в дальнейшем повысить пенсию. Эти средства пожилые россияне получат лишь тогда, когда покинут текущее место работы.
Кроме прочего, чиновник ответил на вопрос, который касался включения срока службы в ВС России в трудовой стаж. Известно, что многие общественные деятели выступают за то, чтобы эти годы учитывались при назначении досрочной пенсии. В настоящее время мужчина с 42-летним стажем имеет полное право получать подобную материальную помощь задолго до достижения пенсионного возраста. Котяков сообщает, что на данный момент воинская повинность не будет рассматриваться в этом контексте, поскольку в жизни людей есть и другие нестраховые периоды, не учитывающиеся при выходе на пенсию.
Во время заседании комитета Совета Федерации по социальной политике глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в действующем законодательстве не предусмотрена индексация выплат пенсионерам, которые продолжают работать. В период их деятельности государством лишь начисляется соответствующий страховой коэффициент, который позволит в дальнейшем повысить пенсию. Эти средства пожилые россияне получат лишь тогда, когда покинут текущее место работы.
Кроме прочего, чиновник ответил на вопрос, который касался включения срока службы в ВС России в трудовой стаж. Известно, что многие общественные деятели выступают за то, чтобы эти годы учитывались при назначении досрочной пенсии. В настоящее время мужчина с 42-летним стажем имеет полное право получать подобную материальную помощь задолго до достижения пенсионного возраста. Котяков сообщает, что на данный момент воинская повинность не будет рассматриваться в этом контексте, поскольку в жизни людей есть и другие нестраховые периоды, не учитывающиеся при выходе на пенсию.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:03