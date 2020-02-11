В Минтруде рассказали, почему отсутствует индексация пенсий работающих пенсионеров





Во время заседании комитета Совета Федерации по социальной политике глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в действующем законодательстве не предусмотрена индексация выплат пенсионерам, которые продолжают работать. В период их деятельности государством лишь начисляется соответствующий страховой коэффициент, который позволит в дальнейшем повысить пенсию. Эти средства пожилые россияне получат лишь тогда, когда покинут текущее место работы.Кроме прочего, чиновник ответил на вопрос, который касался включения срока службы в ВС России в трудовой стаж. Известно, что многие общественные деятели выступают за то, чтобы эти годы учитывались при назначении досрочной пенсии. В настоящее время мужчина с 42-летним стажем имеет полное право получать подобную материальную помощь задолго до достижения пенсионного возраста. Котяков сообщает, что на данный момент воинская повинность не будет рассматриваться в этом контексте, поскольку в жизни людей есть и другие нестраховые периоды, не учитывающиеся при выходе на пенсию.