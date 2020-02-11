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Опубликована видеодемонстрация экстремального полета противолодочных Ил-38

В интернете опубликовали очередную видеодемонстрацию полета на сверхнизкой высоте, теперь при участии нескольких Ил-38. Экстремальное продвижение противолодочных самолетов происходило над северным аэродромом на расстоянии не более 50 метров.

Новое видео, выставленное на веб-платформе YouTube, продемонстрировало полет двух четырехмоторных самолетов ИЛ-38 над неопознанным аэродромом на севере России. При этом, высота от летающих средств до земли составляла не более 50 метров. Один из них летел еще ниже, что говорит о внушительной конструкции, которая позволяет продвигаться на сверхнизкой высоте. Точную дату съемки автор видеоролика не указал, поэтому неизвестно - какая именно причина вынудила пилотов прибегнуть к такому рискованному маневру.

Известно, что Ил-38 является самолетом средней дальности, который разработали на базе авиалайнера Ил-18. Основными задачами этой единицы военной авиации называют обнаружение и обезвреживание потенциального противника, который находится в подводных или надводных лодках. Кроме того, ЛА осуществляет операции по морской разведке, поисково-спасательные мероприятия, а также постановку мин. На данный момент флотские экземпляры Ил-38 обновляются новым противолодочным комплексом "Новелла".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:08

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