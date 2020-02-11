Опубликована видеодемонстрация экстремального полета противолодочных Ил-38





Новое видео, выставленное на веб-платформе YouTube, продемонстрировало полет двух четырехмоторных самолетов ИЛ-38 над неопознанным аэродромом на севере России. При этом, высота от летающих средств до земли составляла не более 50 метров. Один из них летел еще ниже, что говорит о внушительной конструкции, которая позволяет продвигаться на сверхнизкой высоте. Точную дату съемки автор видеоролика не указал, поэтому неизвестно - какая именно причина вынудила пилотов прибегнуть к такому рискованному маневру.Известно, что Ил-38 является самолетом средней дальности, который разработали на базе авиалайнера Ил-18. Основными задачами этой единицы военной авиации называют обнаружение и обезвреживание потенциального противника, который находится в подводных или надводных лодках. Кроме того, ЛА осуществляет операции по морской разведке, поисково-спасательные мероприятия, а также постановку мин. На данный момент флотские экземпляры Ил-38 обновляются новым противолодочным комплексом "Новелла".