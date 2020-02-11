Экологи: Озон ежегодно убивает более десятка тысяч человек
Британские ученые из исследовательского центра в Лондоне продолжительное время изучали влияние озона в атмосфере на состояние здоровья жителей 400 мегаполисов во всем мире. В результате исследования экологи заключили, что от избытка O3 ежегодно умирает более 13 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что от различных загрязнений вдыхаемого воздуха каждый год общее количество населения Земли сокращается на семь миллионов. Эксперты добавляют, что и без того огромная цифра является лишь официальным показателем, однако действительное число намного больше. Кроме того, в статистику ВОЗ не входят данные о гибели животных и об исчезновении целых видов живых организмов.
Озон – это трехатомный газ, который способен разрушать защитный слой атмосферы, действующий против агрессивного ультрафиолета. В уязвимых местах стратосферы образуются так называемые «озоновые дыры», которые под воздействием интенсивных лучей и повышенной концентрации O3 образуют токсические облака. Газовые скопления подобно аэрозолю распространяют отравляющие и загрязняющие вещества над поверхностью Земли. Представители ВОЗ уверены, что всех трагических последствий было бы возможно избежать, если бы государственные власти крупных городов мира придерживались установленных норм концентрации озона и предпринимали необходимые меры.
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что от различных загрязнений вдыхаемого воздуха каждый год общее количество населения Земли сокращается на семь миллионов. Эксперты добавляют, что и без того огромная цифра является лишь официальным показателем, однако действительное число намного больше. Кроме того, в статистику ВОЗ не входят данные о гибели животных и об исчезновении целых видов живых организмов.
Озон – это трехатомный газ, который способен разрушать защитный слой атмосферы, действующий против агрессивного ультрафиолета. В уязвимых местах стратосферы образуются так называемые «озоновые дыры», которые под воздействием интенсивных лучей и повышенной концентрации O3 образуют токсические облака. Газовые скопления подобно аэрозолю распространяют отравляющие и загрязняющие вещества над поверхностью Земли. Представители ВОЗ уверены, что всех трагических последствий было бы возможно избежать, если бы государственные власти крупных городов мира придерживались установленных норм концентрации озона и предпринимали необходимые меры.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:30