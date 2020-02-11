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Экологи: Озон ежегодно убивает более десятка тысяч человек

Британские ученые из исследовательского центра в Лондоне продолжительное время изучали влияние озона в атмосфере на состояние здоровья жителей 400 мегаполисов во всем мире. В результате исследования экологи заключили, что от избытка O3 ежегодно умирает более 13 тысяч человек.
Экологи: Озон ежегодно убивает более десятка тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что от различных загрязнений вдыхаемого воздуха каждый год общее количество населения Земли сокращается на семь миллионов. Эксперты добавляют, что и без того огромная цифра является лишь официальным показателем, однако действительное число намного больше. Кроме того, в статистику ВОЗ не входят данные о гибели животных и об исчезновении целых видов живых организмов.

Озон – это трехатомный газ, который способен разрушать защитный слой атмосферы, действующий против агрессивного ультрафиолета. В уязвимых местах стратосферы образуются так называемые «озоновые дыры», которые под воздействием интенсивных лучей и повышенной концентрации O3 образуют токсические облака. Газовые скопления подобно аэрозолю распространяют отравляющие и загрязняющие вещества над поверхностью Земли. Представители ВОЗ уверены, что всех трагических последствий было бы возможно избежать, если бы государственные власти крупных городов мира придерживались установленных норм концентрации озона и предпринимали необходимые меры.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:30

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