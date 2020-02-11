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В Сети опубликовали кадры с рискованным полетом российского "летающего танка" Ми-24

В Сети опубликовали видео, на котором был запечатлен рискованный полет российского вертолета Ми-24, которого еще называют "летающим танком". Кадры из кабины геликоптера показывают его высокие пилотажные качества, позволяющие перемещаться на сверхмалой высоте.

Пользователи Сети недавно смогли оценить выдающиеся возможности полета Ми-24, видео с которым сняли в Ливии. Из кабины вертолета можно заметить, что расстояние от многотонной бронированной машины до автомобильного шоссе составляет не более 2-3 метров. При этом, даже на сверхмалой высоте геликоптеру удается обгонять проезжающие по дороге машины. Стоит отметить, что ЛА семейства Ми-24 пользуются большим спросом у многих национальных армий мира благодаря своим высоким пилотажным качествам.

Прозванные "летающими танками", эти вертолеты способны выполнять множество боевых задач, в которые входят не только огневое подавление сил противника, но и перевозка десантных групп до 8 человек. Всего грузоподъемность летающего аппарата составляет около 1500 килограммов внутри кабины или до 2400 килограммов на внешней подвеске. Что касается вооружения, то последние модификации Ми-24 оснащены бортовыми пулеметами "Корд", мобильной 23-мм пушкой, противотанковыми снарядами "Атака", 80-мм и 122-мм реактивными боеголовками, а также авиабомбами.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:50

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