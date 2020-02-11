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Компания HMD Global намерена возродить культовый смартфон Nokia N9

Поклонников продукции Nokia ожидает приятный сюрприз, компания HMD Global, владеющая сейчас брендом, намерена возродить культовый смартфон Nokia N9. С момента появления в 2011 году этот аппарат некогда получил огромную популярность.
Компания HMD Global намерена возродить культовый смартфон Nokia N9

С первых дней продаж N9 возглавил ТОПы продаж, этому способствовала его инновационность. Этот смартфон работал на операционной системе Meego, разработанной в коллаборации с американским IT-гигантом Intel. До этого все «умные» телефоны от финской компании оснащались фирменной ОС Symbian. Уже летом 2012 года компания отказалась от Meego в пользу набирающей популярность универсальной «операционки» Android.

Таким образом девятая Nokia стала единственным подобным аппаратом. Однако дизайнерские решения, использованные техностилистами производителя, были для своего времени революционными. Так, именно в этом гаджете разработчики полностью отказались от применения физических кнопок на лицевой панели. Дополняли картину отличные технические свойства телефона, так, на тот момент чип на 1 гигабайт оперативной памяти являлся довольно емким и конкурентным, не менее впечатлял тогда и процессор ARM Cortex A8 с частотой 1000 MHz.

Как сообщают инсайдеры, обновленное устройство от HMD Global получит название Nokia N9 Remastered Edition. В Сети уже появились первые неофициальные рендерные изображения грядущей новинки. По мнению специалистов сферы мобильных технологий, презентация смартфона может состояться на Всемирном конгрессе мобильных технологий в 2020 году.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 12:45

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