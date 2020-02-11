Клинцевич назвал "потоками грязи" обвинения контрразведки США в сторону России





Депутат Госдумы Франц Клинцевич утверждает, что США прибегают к различного рода способам, которые усиливают негативное отношение к России на мировой политической арене. В частности, он оценил недавние заявления американской контрразведки словами о "потоках грязи, которые невозможно остановить". Речь идет о новой стратегии на 2020-2022 годы Национального центра контрразведки и безопасности США, которая определила РФ и КНР как "главную угрозу" для страны.Кроме того, звучали обвинения в сторону российских властей в использовании рычагов давления, вроде кибератак, которые действуют по всему миру. Подобные характеристики предоставлялись правительствам КНДР, Кубы и Ирана. По мнению Клинцевича, американские спецслужбы "не имеют никаких" доказательств противоправных действий России, поэтому "Вашингтон развернул против Кремля информационную войну". Политик добавил, что необходимо освещать реальные события, в которых РФ действительно принимает участие.