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Клинцевич назвал "потоками грязи" обвинения контрразведки США в сторону России

Представители контрразведки США заявили, что Россия и Китай являются "главной угрозой" для американцев из-за использования инструментов национальной мощи. Член комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич назвал подобные обвинения "потоками грязи".
Клинцевич назвал "потоками грязи" обвинения контрразведки США в сторону России

Депутат Госдумы Франц Клинцевич утверждает, что США прибегают к различного рода способам, которые усиливают негативное отношение к России на мировой политической арене. В частности, он оценил недавние заявления американской контрразведки словами о "потоках грязи, которые невозможно остановить". Речь идет о новой стратегии на 2020-2022 годы Национального центра контрразведки и безопасности США, которая определила РФ и КНР как "главную угрозу" для страны.

Кроме того, звучали обвинения в сторону российских властей в использовании рычагов давления, вроде кибератак, которые действуют по всему миру. Подобные характеристики предоставлялись правительствам КНДР, Кубы и Ирана. По мнению Клинцевича, американские спецслужбы "не имеют никаких" доказательств противоправных действий России, поэтому "Вашингтон развернул против Кремля информационную войну". Политик добавил, что необходимо освещать реальные события, в которых РФ действительно принимает участие.

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Политика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:14

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