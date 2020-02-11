Xiaomi презентовала недорогой смартфон Redmi 8A Dual
Компания Xiaomi презентовала недорогой смартфон Redmi 8A Dual, который стал улучшенной модификацией модели Redmi 8A. Стали известны технические характеристики новинки.
Смартфон Xiaomi Redmi 8A Dual оснащен батареей на 5000 мАч, портом USB Type-C и двойной основной камерой с разрешением главного модуля 13 Мп. Дополнительный модуль на 2 Мп отвечает за размытие фона на кадрах, чего не было в предыдущей версии. Покупатели обратили внимание на дизайн задней панели, которая теперь напоминает льняную ткань. Аппарат будет продаваться в сером, голубом и белом цветах. Redmi 8A Dual имеет 6,2-дюймовый экран с покрытием Gorilla Glass 5. Смартфон работает на восьмиядерном чипсете Qualcomm Snapdragon 439.
Xiaomi Redmi 8A Dual поддерживает технологию быстрой зарядки, а покрытие P2i позволяет каплям воды моментально скатываться с корпуса. В Индии смартфон поступит в продажу 18 февраля, а версия с 2/32 Гб памяти оценивается в 5,8 тысяч рублей. Более мощный аппарат с 3/32 Гб памяти будет стоит около 6,2 тысяч рублей.
Смартфон Xiaomi Redmi 8A Dual оснащен батареей на 5000 мАч, портом USB Type-C и двойной основной камерой с разрешением главного модуля 13 Мп. Дополнительный модуль на 2 Мп отвечает за размытие фона на кадрах, чего не было в предыдущей версии. Покупатели обратили внимание на дизайн задней панели, которая теперь напоминает льняную ткань. Аппарат будет продаваться в сером, голубом и белом цветах. Redmi 8A Dual имеет 6,2-дюймовый экран с покрытием Gorilla Glass 5. Смартфон работает на восьмиядерном чипсете Qualcomm Snapdragon 439.
Xiaomi Redmi 8A Dual поддерживает технологию быстрой зарядки, а покрытие P2i позволяет каплям воды моментально скатываться с корпуса. В Индии смартфон поступит в продажу 18 февраля, а версия с 2/32 Гб памяти оценивается в 5,8 тысяч рублей. Более мощный аппарат с 3/32 Гб памяти будет стоит около 6,2 тысяч рублей.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:13