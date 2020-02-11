Xiaomi презентовала недорогой смартфон Redmi 8A Dual





Смартфон Xiaomi Redmi 8A Dual оснащен батареей на 5000 мАч, портом USB Type-C и двойной основной камерой с разрешением главного модуля 13 Мп. Дополнительный модуль на 2 Мп отвечает за размытие фона на кадрах, чего не было в предыдущей версии. Покупатели обратили внимание на дизайн задней панели, которая теперь напоминает льняную ткань. Аппарат будет продаваться в сером, голубом и белом цветах. Redmi 8A Dual имеет 6,2-дюймовый экран с покрытием Gorilla Glass 5. Смартфон работает на восьмиядерном чипсете Qualcomm Snapdragon 439.Xiaomi Redmi 8A Dual поддерживает технологию быстрой зарядки, а покрытие P2i позволяет каплям воды моментально скатываться с корпуса. В Индии смартфон поступит в продажу 18 февраля, а версия с 2/32 Гб памяти оценивается в 5,8 тысяч рублей. Более мощный аппарат с 3/32 Гб памяти будет стоит около 6,2 тысяч рублей.