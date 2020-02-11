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В России создан комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах

В России создан специальный комплекс, чья цель заключается в скрытой проверке граждан в аэропортах. Разработка концерна “РТИ” поможет обнаружить запрещенные вещества и опасные объекты, которые перевозят пассажиры.

Новая технология разработана на площадке НИИДАР, а ее презентация состоялась в рамках форума “Технологии безопасности”. Мероприятие стартовало в Москве 11 февраля и продлится до 13 включительно. Установка включает системы досмотра, которые функционируют на новых диапазонах волн. Благодаря новшеству станет возможным сократить риск теракта, также будут повышены возможности ряда служб, включая силовые и таможенные. Представитель руководства АО “РТИ” Кирилл Макаров уверен, что разработка будет эффективно препятствовать контрабандному трафику в Россию.

Скрытый от пассажиров комплекс позволит выявлять оружие, запрещенные и взрывчатые вещества. Представляющие опасность объекты определяются с помощью ИИ. Одежда и даже стены не станут препятствиями для работы технологии, а в процессе досмотра не будут использоваться ионизирующие волны.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:00

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