В России создан комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах





Новая технология разработана на площадке НИИДАР, а ее презентация состоялась в рамках форума “Технологии безопасности”. Мероприятие стартовало в Москве 11 февраля и продлится до 13 включительно. Установка включает системы досмотра, которые функционируют на новых диапазонах волн. Благодаря новшеству станет возможным сократить риск теракта, также будут повышены возможности ряда служб, включая силовые и таможенные. Представитель руководства АО “РТИ” Кирилл Макаров уверен, что разработка будет эффективно препятствовать контрабандному трафику в Россию.Скрытый от пассажиров комплекс позволит выявлять оружие, запрещенные и взрывчатые вещества. Представляющие опасность объекты определяются с помощью ИИ. Одежда и даже стены не станут препятствиями для работы технологии, а в процессе досмотра не будут использоваться ионизирующие волны.