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В Краснодаре электропоезд переехал насмерть мужчину, лежавшего на колее

Представители Краснодарского ЛУ МВД РФ сообщают о гибели местного жителя под колесами электропоезда «Ростов на Дону – Краснодар». Известно, что железнодорожный транспорт переехал насмерть мужчину, лежавшего на колее.

Полицейские Краснодара сообщают, что 10 февраля в дежурное отделение поступило известие от машиниста электрички «Ростов на Дону – Краснодар» о гибели мужчины, возраст которого еще устанавливается. Известно, что трагедия произошла на железнодорожном перегоне Витаминный – Краснодар-2, где мужчина по необъяснимым причинам лежал на колее. Хотя машинист заметил мужчину, прибегнул к экстренному торможению и подал звуковой сигнал, ему все же не удалось избежать наезда.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего, возраст которого колеблется в районе 50-60 лет. По данному происшествию также проводят проверку, которая касается обстоятельств инцидента. Стоит отметить, что подобный случай произошел еще 21 января на перегоне Каневская - Деревянковская, когда женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на усилия работников грузового состава поезда, они не смогли предотвратить её гибель.

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Происшествия
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:13

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