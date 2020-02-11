В Краснодаре электропоезд переехал насмерть мужчину, лежавшего на колее





Полицейские Краснодара сообщают, что 10 февраля в дежурное отделение поступило известие от машиниста электрички «Ростов на Дону – Краснодар» о гибели мужчины, возраст которого еще устанавливается. Известно, что трагедия произошла на железнодорожном перегоне Витаминный – Краснодар-2, где мужчина по необъяснимым причинам лежал на колее. Хотя машинист заметил мужчину, прибегнул к экстренному торможению и подал звуковой сигнал, ему все же не удалось избежать наезда.На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего, возраст которого колеблется в районе 50-60 лет. По данному происшествию также проводят проверку, которая касается обстоятельств инцидента. Стоит отметить, что подобный случай произошел еще 21 января на перегоне Каневская - Деревянковская, когда женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на усилия работников грузового состава поезда, они не смогли предотвратить её гибель.