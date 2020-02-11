Звезда «Дом-2» Виктория Романец закрыла голую грудь цветами
Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец приняла участие в очередной фотосессии. Девушка сделала необычные снимки и вновь показала свое идеальное тело.
Виктория Романец во время новой фотосессии оголилась и сделала интересные фото. Звезда «Дом-2» прикрыла свою шикарную грудь и тело цветами. Новые фотографии Виктория Романец разместила в личном аккаунте Instagram.
Пользователи Сети на такой поступок со стороны бывшей участницы проекта «Дом-2» Виктории Романец отреагировали по-разному. Так, одни начали восхищаться чуть ли не неземной красотой девушки, а другие подчеркнули, что она уже не может придумать случаи, чтобы с себя снять для привлечения внимания к своей персоне.
Так, подписчики писали, что Виктория Романец настоящая богиня. Были и те, кто сравнил ее со звездой украинского шоу-бизнеса Настей Каменских.
Стоит отметить, что Виктория Романец интерес к своей личности и правда подогревает с помощью различных откровенных постов в социальных сетях. До этого она размещала публикации, где показывала, что изменилось в ее внешности после нескольких операций по пластике.
Виктория Романец во время новой фотосессии оголилась и сделала интересные фото. Звезда «Дом-2» прикрыла свою шикарную грудь и тело цветами. Новые фотографии Виктория Романец разместила в личном аккаунте Instagram.
Пользователи Сети на такой поступок со стороны бывшей участницы проекта «Дом-2» Виктории Романец отреагировали по-разному. Так, одни начали восхищаться чуть ли не неземной красотой девушки, а другие подчеркнули, что она уже не может придумать случаи, чтобы с себя снять для привлечения внимания к своей персоне.
Так, подписчики писали, что Виктория Романец настоящая богиня. Были и те, кто сравнил ее со звездой украинского шоу-бизнеса Настей Каменских.
Стоит отметить, что Виктория Романец интерес к своей личности и правда подогревает с помощью различных откровенных постов в социальных сетях. До этого она размещала публикации, где показывала, что изменилось в ее внешности после нескольких операций по пластике.