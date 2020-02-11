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Эксперты составили список из 10 фишек Amazfit GTS

Среди популярных гаджетов для занятий спортом большим спросом пользуются фитнес-трекеры и умные часы. Эксперты сферы мобильных технологий опубликовали список 10 самых интересных фишек смарт-часов Amazfit GTS.
Эксперты составили список из 10 фишек Amazfit GTS

Полезное устройство может не только помогать при тренировках, но и планировать график, а также выполнять функции персонального секретаря, при этом принимая звонки и текстовые сообщения. Также функционал Amazfit GTS помогает контролировать качество сна, при этом выступая и в роли мотиватора для занятий в спортзале. При этом гаджет относится к сегменту недорогой электроники, что также способствует его популярности.

Отмечают специалисты и его высокий уровень влагозащищенности, он работает даже при погружении на глубину до 50 метров. Дополнительным бонусом для приобретения данного товара станет и качественный AMOLED-экран в 1,67 дюйма с высокой плотностью 341 ppi точек. Он отлично справляется с передачей цветов со 100%-м охватом цветов группы NTSC и насыщенных оттенков, и в то же время достаточно экономно расходует энергию. Яркость дисплея девайса достаточна для высокой читаемости даже при условии яркого солнечного света.

Экран смарт-часов закрыт защитным стеклом Gorilla Glass, также новинка оснащена улучшенным модулем, контролирующим пульс и включает в себя большой набор режимов тренировок и даже красочных циферблатов для лучшей персонализации аппарата. И последнее преимущество таких часов заключается в их легком корпусе и удобном ремешке, обеспечивающих комфорт их владельцу.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 11:35

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