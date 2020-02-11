Медики рассказали о цветах, которые повышают иммунитет
Медики рассказали о некоторых цветах, способных улучшать иммунитет человека. Специалисты рекомендуют держать данные растения дома, так как они очищают воздух и убивают микробов.
Цветок пеперомия необходимо разместить в комнате детей. Для часто болеющих людей рекомендуют держать в доме кактус опунция. Оба растения очищают воздух, насыщают его кислородом, убивают микроорганизмы, а также улучшают иммунную систему человека.
Алоэ чаще всего используют в качестве лекарства. Из растения делают назальные капли и жидкость для полоскания горла. Алоэ способен восстанавливать клетки слизистой оболочки, а также укрепляет иммунитет. Цветок каланхоэ уничтожает различные микроорганизмы. Сок растения используют для изготовления некоторых лекарств. Эфирное масло можжевельника помогает лучше дышать во время насморка и очищает легкие.
Цветок пеперомия необходимо разместить в комнате детей. Для часто болеющих людей рекомендуют держать в доме кактус опунция. Оба растения очищают воздух, насыщают его кислородом, убивают микроорганизмы, а также улучшают иммунную систему человека.
Алоэ чаще всего используют в качестве лекарства. Из растения делают назальные капли и жидкость для полоскания горла. Алоэ способен восстанавливать клетки слизистой оболочки, а также укрепляет иммунитет. Цветок каланхоэ уничтожает различные микроорганизмы. Сок растения используют для изготовления некоторых лекарств. Эфирное масло можжевельника помогает лучше дышать во время насморка и очищает легкие.
Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 13:30