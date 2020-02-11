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Mercedes анонсировала выпуск "суперкатера" в стилистике Gelandewagen

Немецкий концерн Mercedes и судостроительная компания Cigarette Racing сообщили о начале работы над совместным проектом. Представители брендов анонсировали скорый выпуск "суперкатера" в стилистике Gelandewagen.

Mercedes-Benz и Cigarette Racing проинформировали о своей новой работе - скоростном катере, который будет выполнен в стилистике внедорожника G-Class, более известного в России как "Гелендваген". Официальный дебют водоплавающего средства состоится 13 февраля на Международной выставке яхт в американском Майами. На опубликованных изображениях видно, что судно поступит в продажу с минималистическим дизайном с длинным носом и короткой кормой. Сходство с SUV прослеживается в линии окон, помимо определенных частей интерьера.

Mercedes и Cigarette Racing не впервые сотрудничают для создания необычной лодки, последней была яхта AMG Carbon Edition, посвященная автомобилю для гонок Mercedes-AMG GT. Стоит отметить, что при разработке лодки обширно использовалось углеродное волокно для снижения веса. Катер, способный принять на борт до 8 пассажиров, получил покрытые натуральной кожей кресла, а также три дисплея диаметров в 17 дюймов, которые отображают информацию о работе судовых систем. Лодку также оснастили 4-мя моторами Mercury Racing 400R общей мощностью 1600 л. с. Силовые установки позволяют 41 AMG Carbon Edition достигать максимальной скорости в 134 км/ч.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:10

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