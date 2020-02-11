Электрическая версия Porsche Macan может появиться к 2022 году





Компания решила выпустить сразу 2 варианта новинки. Таким образом бренд пытается сохранить популярность модели и удовлетворить запросы клиентов, предпочитающих приобретать электрокар. Этот алгоритм может стать успешным, если производство зарядок и батарей не изменится к 2022 году. Машина только недавно получила рестайлинговую модификацию для модельно ряда прошлого года. Ожидается, что новую генерацию корпорация представит уже через пару лет, однако это может произойти и на год раньше.Согласно предварительным данным, бензиновая и электрическая версии Porsche Macan будут иметь разный дизайн, что поможет различить их на рынке, а также заниматься рекламными кампаниями. Технические характеристики авто пока остаются неизвестными, то же самое касается и цены.