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Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Новое телевизионное шоу «Док-Ток», которое Ксения Собчак ведет вместе с Александром Гордоном, раскритиковали зрители. Ранее было известно, что возвращения Ксении на телевидение ждет большинство ее поклонников.

Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Сама Ксения Собчак в личном блоге разметила публикацию, где написала благодарность за возможность вернуться в телевизионное пространство. Светская львица отметила, что у нее был перерыв в работе на телевидении ровно 10 лет. Но она рада, что произошло именно так, потому за это время смогла пройти достаточно долгий путь и создать собственный проект на YouTube платформе. Помимо этого, Ксения Собчак поблагодарила Константина Эрнста за возможность вернуться и сказала, что знает, какой тяжелой была борьба за этот проект.

Выхода новой программы очень ждали телезрители. Однако в итоге, когда передача вышла в первый эфир, наступило полное разочарование. Ее сравнили с «Большой стиркой», которую когда-то вел Андрей Малахов. Большинство подчеркнули, что от Ксении Собчак ждали большего, а не просто рядовой проект, каких на ТВ сотни.


Раскритиковали и внешний вид Ксении Собчак. В частности телезрители решили, что одевали Собчак дизайнеры, поэтому ее наряд был насколько странным. Другие же предположили, что бесформенная одежда связана с предполагаемой беременностью звезды.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:48

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