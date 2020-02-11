Специалисты перечислили 8 признаков того, что подержанный автомобиль не продастся





Обычно скорость реализации автомобиля на вторичном рынке зависит от стоимости - при низкой цене вполне возможно продать и битую машину, если у неё адекватный ценник. В ином случае дилер будет еще долго ждать заветных звонков от клиентов. Все же, эксперты рекомендуют обратить внимание на несколько признаков, которые позволят продать транспортное средство быстрее. К примеру, довольно тяжело продать автомобиль в сломанном или недавно восстановленном состоянии: если в первом случае никому не хочется возиться с ремонтом сразу после покупки, то второй вызывает подозрение у потенциального покупателя.То же самое относится и к машинам такси, которые имеют не только характерный окрас и чрезмерно большой пробег, но также часто проблемы с ходовой. Отпугнуть автомобилистов может и завышенная по тем или иным причинам стоимость, которая иногда связана с дорогостоящим ремонтом или заменой двигателя. Многие продавцы также несоизмеримо переоценивают свой товар, называя его "уникальным", хотя на "вторичке" разница в комплектации нивелируется. Популярностью не пользуются любые транспортные средства с турбомоторами, в независимости от пробега. Наконец, тяжелее всего реализовать в России китайские модели вместе с линейками от Citroen и Peugeot.