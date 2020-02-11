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Личность участника «Дом-2» Ильи Подобрея заинтересовала опытного психиатра

В последнее время на территорию скандального телевизионного проекта «Дом-2» довольно часто приходят психологи. Так, во время очередного визита на шоу новых участников пришла девушка, которая занимается психологией. Она заявила, что ее интересует личность Ильи Подобрея, потому что там есть над чем работать.

Личность участника «Дом-2» Ильи Подобрея заинтересовала опытного психиатра

Новая девушка, которая переступила порог проекта «Дом-2», отметила, что знает, как сделать из Ильи Подобрея настоящего мужчину. Она уверена, что точно знает, какие меры необходимо предпринять, чтобы молодой человек, наконец, перестал мямлить.

В итоге телезрители пришли к выводу, что вскоре на проекте «Дом-2» практиканты, которые пишут свои дипломные работы, и вовсе могут начать ставить эксперименты ради того, чтобы защитить диплом. Они будут приходить на шоу и использовать участников, как подопытных кроликов, ведь нечто подобное сейчас и коснулось Ильи Подобрея.


Новая же участница по имени Татьяна в список тех, чье поведение ее заинтересовало, отнесла и других звезд «Дом-2», а именно Даниила Сахнова и Евгения Ромашова с его подругой Юлией Белой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:04

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