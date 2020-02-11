Личность участника «Дом-2» Ильи Подобрея заинтересовала опытного психиатра





Новая девушка, которая переступила порог проекта «Дом-2», отметила, что знает, как сделать из Ильи Подобрея настоящего мужчину. Она уверена, что точно знает, какие меры необходимо предпринять, чтобы молодой человек, наконец, перестал мямлить.В итоге телезрители пришли к выводу, что вскоре на проекте «Дом-2» практиканты, которые пишут свои дипломные работы, и вовсе могут начать ставить эксперименты ради того, чтобы защитить диплом. Они будут приходить на шоу и использовать участников, как подопытных кроликов, ведь нечто подобное сейчас и коснулось Ильи Подобрея.Новая же участница по имени Татьяна в список тех, чье поведение ее заинтересовало, отнесла и других звезд «Дом-2», а именно Даниила Сахнова и Евгения Ромашова с его подругой Юлией Белой.