Звезду сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Люка Перри не включили в памятное видео премии "Оскар"





Известно, каждый раз во время церемонии премии "Оскар" Американская академия кинематографических искусств создаёт видеоролик, в котором показывает всех видных деятелей киноиндустрии, скончавшихся за прошедший год. По сложившейся традиции, фотографии показывают под вокальное исполнение приглашённой звезды. В 2020 году исполнить песню доверили Билли Айлиш. После завершения композиции многие были удивлены, так и не увидев снимка Люка Перри, одного из главных звёзд сериала "Беверли-Хиллз, 90210".Этот факт ещё больше вызвал недоумение из-за того, что скончавшийся актёр снимался в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", который был представлен на мероприятии в нескольких номинациях. В настоящий момент неизвестно, по какой причине ушедший из жизни артист не удостоился чести быть упомянутым на церемонии "Оскар".