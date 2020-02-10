Звезду сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Люка Перри не включили в памятное видео премии "Оскар"
Накануне в США состоялась очередная церемония награждения премии "Оскар". Традиционно на мероприятии собравшимся зрителям продемонстрировали памятное видео, но в него не включили Люка Перри, звезду сериала "Беверли-Хиллз, 90210".
Известно, каждый раз во время церемонии премии "Оскар" Американская академия кинематографических искусств создаёт видеоролик, в котором показывает всех видных деятелей киноиндустрии, скончавшихся за прошедший год. По сложившейся традиции, фотографии показывают под вокальное исполнение приглашённой звезды. В 2020 году исполнить песню доверили Билли Айлиш. После завершения композиции многие были удивлены, так и не увидев снимка Люка Перри, одного из главных звёзд сериала "Беверли-Хиллз, 90210".
Этот факт ещё больше вызвал недоумение из-за того, что скончавшийся актёр снимался в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", который был представлен на мероприятии в нескольких номинациях. В настоящий момент неизвестно, по какой причине ушедший из жизни артист не удостоился чести быть упомянутым на церемонии "Оскар".
Известно, каждый раз во время церемонии премии "Оскар" Американская академия кинематографических искусств создаёт видеоролик, в котором показывает всех видных деятелей киноиндустрии, скончавшихся за прошедший год. По сложившейся традиции, фотографии показывают под вокальное исполнение приглашённой звезды. В 2020 году исполнить песню доверили Билли Айлиш. После завершения композиции многие были удивлены, так и не увидев снимка Люка Перри, одного из главных звёзд сериала "Беверли-Хиллз, 90210".
Этот факт ещё больше вызвал недоумение из-за того, что скончавшийся актёр снимался в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", который был представлен на мероприятии в нескольких номинациях. В настоящий момент неизвестно, по какой причине ушедший из жизни артист не удостоился чести быть упомянутым на церемонии "Оскар".
Культура
Добавил: Щелоков Сергей Вчера, 23:30