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Пользователи ICQ массово жалуются на сбой в работе мессенджера

Пользователи ICQ массово пожаловались в социальных сетях на проблемы в работе мессенджера. Сбои зафиксированы в некоторых городах России, Украины и Германии.

Большинство пользователей ICQ жалуются на невозможность подключения, во время чего приходят системные извещения о наличии ошибки. Около 12% пользователей не могут отправить свои сообщения, о чем передают сотрудники сервиса Downdwtwctor. Преимущественно на работу мессенджера жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Берлина.

По состоянию на 18:00 в понедельник, 10 февраля, работа ICQ была практически восстановлена.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:30

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