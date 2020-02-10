Пользователи ICQ массово жалуются на сбой в работе мессенджера
Пользователи ICQ массово пожаловались в социальных сетях на проблемы в работе мессенджера. Сбои зафиксированы в некоторых городах России, Украины и Германии.
Большинство пользователей ICQ жалуются на невозможность подключения, во время чего приходят системные извещения о наличии ошибки. Около 12% пользователей не могут отправить свои сообщения, о чем передают сотрудники сервиса Downdwtwctor. Преимущественно на работу мессенджера жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Берлина.
По состоянию на 18:00 в понедельник, 10 февраля, работа ICQ была практически восстановлена.
Большинство пользователей ICQ жалуются на невозможность подключения, во время чего приходят системные извещения о наличии ошибки. Около 12% пользователей не могут отправить свои сообщения, о чем передают сотрудники сервиса Downdwtwctor. Преимущественно на работу мессенджера жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Берлина.
По состоянию на 18:00 в понедельник, 10 февраля, работа ICQ была практически восстановлена.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:30