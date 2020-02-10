В Челябинске кот спас пенсионерку во время пожара в квартире





Во время пожара в квартире, причиной которого является короткое замыкание, кот пробовал разбудить свою хозяйку и укусил её за шею, так как другие способы не помогали. Проснувшись и увидев возгорание, пенсионерка немедленно направилась к своим соседям и вызвала МЧС.Позже выяснилось, что пожар начался из-за некорректного использования электрических приборов. После случившегося пенсионерка вынуждена сделать ремонт и заменить холодильник с розеткой.