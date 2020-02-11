«КАМАЗ» запатентовал электрический грузовой автомобиль без кабины
Руководство «КАМАЗа» запатентовало инновационный грузовик, информация о котором уже появилась на сайте Роспатента. Новый автомобиль представляет собой электрическую грузовую машину, в которой не предусмотрена кабина.
Как видно из изображений в базе российского патентного ведомства, кроме электрической тяги транспортное средство также получит еще одну особенность, отсутствие кабины для водителя. В Роспатент заявка на авто была направлена компанией «КАМАЗ» еще летом 2019 года. Нестандартный грузовик с двухосным шасси и уменьшенным клиренсом, имеет также вентиляционную решетку и круглые фары, а также задние фонари.
Дополняет облик прямоугольный кузов, что же до производительности и мощности машины, то все подробности можно будет узнать только после старта реализации проекта по производству модернизированного грузовика. Скорее всего, это будет беспилотник, своим внешним видом он напоминает шведский тягач Volvo Vera.
Если российские инженеры воплотят подобные технологии, то можно ожидать, что и отечественный грузовой беспилотный автомобиль будет использоваться для транспортировки грузов по заданному маршруту с небольшой скоростью. При этом вереница машин объединена и контролируется удаленно благодаря облачному сервису.
Как видно из изображений в базе российского патентного ведомства, кроме электрической тяги транспортное средство также получит еще одну особенность, отсутствие кабины для водителя. В Роспатент заявка на авто была направлена компанией «КАМАЗ» еще летом 2019 года. Нестандартный грузовик с двухосным шасси и уменьшенным клиренсом, имеет также вентиляционную решетку и круглые фары, а также задние фонари.
Дополняет облик прямоугольный кузов, что же до производительности и мощности машины, то все подробности можно будет узнать только после старта реализации проекта по производству модернизированного грузовика. Скорее всего, это будет беспилотник, своим внешним видом он напоминает шведский тягач Volvo Vera.
Если российские инженеры воплотят подобные технологии, то можно ожидать, что и отечественный грузовой беспилотный автомобиль будет использоваться для транспортировки грузов по заданному маршруту с небольшой скоростью. При этом вереница машин объединена и контролируется удаленно благодаря облачному сервису.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 04:00